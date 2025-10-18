Language
    छुट्टी लेकर दीपावली पर घर जा रहा था हरियाणा निवासी आईटीबीपी जवान, संदिग्ध मौत

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:37 PM (IST)

    चंपावत से, आईटीबीपी के 14वीं बटालियन के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हरियाणा निवासी संजय यादव दीपावली की छुट्टी पर घर जा रहे थे। टनकपुर के पास एक होटल पर वह बेहोश पाए गए और अस्पताल में मृत घोषित कर दिए गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और आईटीबीपी ने सम्मानपूर्वक शव को उनके घर भेजा। डॉक्टर ने दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई है।

    शनिवार को पिथौरागढ़ से अपने साथी के साथ टैक्सी वाहन से टनकपुर की ओर निकला था जवान संजय यादव। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, चंपावत। दीपावली की छुट्टी लेकर घर जा रहे 14वीं बटालियन आईटीबीपी जाजरदेवल (पिथौरागढ़) में तैनात जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक जवान हरियाणा का रहने वाला है। वह पिछले दो वर्ष से पिथौरागढ़ में ड्यूटी में तैनात था। जवान के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे ससम्मान उसके घर हरियाणा भेज दिया गया है।

    34 वर्षीय संजय यादव, निवासी रेवाड़ी हरियाणा शनिवार को दीपावली की छुट्टी लेकर घर जाने के लिए अपने साथी आरक्षी प्रवीण के साथ पिथौरागढ़ से टैक्सी में टनकपुर की ओर निकला। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिन्याड़ी के पास चालक ने होटल में खाना खाने के लिए टैक्सी रोकी। टैक्सी में सवार यात्री खाने खाने के लिए उतर गए, लेकिन जवान संजय यादव अचेत पड़ा रहा। उसके साथी ने उसे उठाने का प्रयास किया लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। इ

    ससे उसके साथी और यात्री अनहोनी की आशंका से घबरा गए। आनन फानन में जवान को उसी टैक्सी से उपचार के लिए उपजिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया गया, जहां डाक्टर ज्ञानेंद्र यादव ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद कोतवाल चेतन सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस अस्पताल पहुंच गई।

    शव को कब्जे में लेकर घटना की सूचना पिथौरागढ़ 14वीं वाहिनी को दी गई। कुछ देर बाद बनबसा से आईटीबीपी के एएसआई गोविंद राम भी अस्पताल पहुंच गए। जिनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। बाद में आईटीबीपी के वाहन से तिरंगे में लिपटाकर शव को ससम्मान जवान के घर हरियाणा भेजा गया। डा. ज्ञानेंद्र ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने से जवान की मृत्यु होने की आशंका है, अलबत्ता पोस्टमार्टम रिपाेर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा।