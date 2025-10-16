संवाद सहयोगी, जागरण टनकपुर । सशक्त बहना उत्सव में शामिल सीएम पुष्कर धामी का घेराव करने जा रहे पूर्व विधायक हेमेश खर्कवाल समेत अन्य कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दो घंटे से अधिक समय तक कांग्रेसियों को कोतवाली में नजरबंद रखा गया। कांग्रेस ने इसे सत्ता की हनक व लोकतंत्र की हत्या करार दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व विधायक खर्कवाल ने कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, वोट चोरी व बुधवार को चंपावत में सीएम के कार्यक्रम में मीडियाकर्मियों के साथ हुई अभद्रता का विरोध जताने वह सीएम धामी के पास जा रहे हैं। पीलीभीत चुंगी के पास उन्हें गिरफ्तार कर खिंचते हुए बस में भरा गया।