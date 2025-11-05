कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दौरान शारदा में डूबा पीलीभीत का श्रद्धालु, पूर्णागिरि के दर्शन को आया था दल

संवाद सहयोगी, जागरण, टनकपुर । शारदा नदी में स्नान करते समय एक श्रद्धालु नदी में बह गया। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने युवक की तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला।

भूड़ा विक्रमपुर, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश निवासी राहुल (23) पुत्र हरिशंकर अपने भाई और साथियों के साथ वूम के कांकर घाट के निकट शारदा नदी में स्नान कर रहा था। अचानक संतुलन बिगड़ने से राहुल नदी में बहता चला गया। स्नान के बाद उसे साथियों के साथ मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन को जाना था।