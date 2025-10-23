Language
    ओवरलोड मैक्सी कैब हाईवे पर पलटी, 15 यात्री चोटिल; ड्राइवर फरार

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:02 PM (IST)

    आज एक ओवरलोड मैक्सी कैब हाईवे पर पलटने से 15 यात्री घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में तेज गति और ओवरलोडिंग दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    दो भाई-बहन की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण बनबसा । क्षमता से दोगुना से अधिक सवारी लेकर जा रही मैक्सी कैब टायर फटने से हाईवे पर पलट गई। हादसे में वाहन सवार 15 लोग चोटिल हो गए। दो भाई-बहन की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद चालक फरार है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लिया है।
    गुरुवार को टनकपुर से आ रही मैक्सी कैब संख्या यूके 06 टीए 3322 बनबसा में ग्लोरियस पब्लिक स्कूल के पास टायर फटने से हाईवे पर पलट गई।

    थानाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि वाहन में सवार 15 लोग चोटिल हुए हैं। घायल मनोज शर्मा पुत्र स्व. प्रेम बहादुर निवासी पीलीभीत, प्रीति शर्मा पत्नी मनोज शर्मा उम्र 30 वर्ष, एकता शर्मा पुत्री अजय शर्मा निवासी हनुमान मंदिर खटीमा, काव्या शर्मा पुत्री मनोज शर्मा उम्र 12 वर्ष, प्रियांश शर्मा पुत्र मनोज शर्मा उम्र नौ वर्ष, युवराज पुत्र योगेश निवासी मनिहारगोठ टनकपुर उम्र नौ वर्ष, विमला बिष्ट पत्नी प्रदीप जग्गी निवासी बिंदुखत्ता लालकुआं उम्र 38 वर्ष, अंबिका बिष्ट पत्नी चंदन बिष्ट निवासी मनिहारगोठ टनकपुर उम्र 35 वर्ष, प्रिंस पुत्र चंदन बिष्ट उम्र चार वर्ष, रूही बिष्ट पुत्री चंदन सिंह उम्र 10 वर्ष, पाखी जग्गी पुत्र प्रदीप जग्गी को बनबसा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    अन्य चार घायलों को टनकपुर उप जिला अस्पताल ले जाया गया। रूही बिष्ट व प्रिंस को बरेली रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया चालक की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया है।