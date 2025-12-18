Language
    Thu, 18 Dec 2025

    इस बार होली से पूर्व होगा मेले का उद्घाटन. File Photo

    जागरण संवाददाता, चंपावत। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि धाम में लगने वाला मेला इस बार होलियों से पहले शुरू होगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मेला शुभारंभ की तिथि 27 फरवरी (एकादशी) के दिन निर्धारित की गई। यह मेला अब तक होलियों के समापन के बाद होता आया है। मेला 15 जून तक आयोजित होगा। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

    जिला सभागार में हुई बैठक में डीएम ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मेले की तैयारियां समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मां पूर्णागिरि मेले में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सड़कों एवं पैदल मार्गों के सुधारीकरण, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, पार्किंग, सुरक्षा, आवास, संचार तथा स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए।

    श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि मेला क्षेत्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं। बैठक में मेले के सफल संचालन हेतु उपजिलाधिकारी पूर्णागिरि, टनकपुर को मेला मजिस्ट्रेट तथा जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को मेला अधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही आवश्यकता अनुसार सहायक मेला अधिकारी भी तैनात किए गए। जिलाधिकारी ने जल संस्थान को मेला क्षेत्र में प्याऊ एवं पेयजल स्टैंड पोस्ट स्थापित कर श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, पार्किंग स्थल, सफाई व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

    सीएमओ डा. देवेश चौहान ने बताया कि मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की दो एंबुलेंस 24 घंटे तैनात रहेंगी तथा बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु चिकित्सा शिविर भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ की तैनाती रहेगी।

    बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, उपाध्यक्ष पुष्पा विश्वकर्मा, ब्लाक प्रमुख अंचला बोहरा, विधायक प्रतिनिधि चंपावत प्रकाश तिवारी, टनकपुर दीपक रजवार, पूर्णागिरि मंदिर समिति के अध्यक्ष किशन तिवारी, उपाध्यक्ष नीरज पांडेय, पूर्व अध्यक्ष भुवन पांडेय, अपर जिलाधिकारी कृष्ण नाथ गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डा. जीएस खाती, सीओ शिवराज सिंह राणा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश बिष्ट, अधिशासी अभियंता लोनिवि मोहन सिंह पलड़िया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

