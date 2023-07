Champawat News: चंपावत में 'आप' के कार्यकार्ताओं की बैठक, युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना

आम आदमी पार्टी (आप) के उत्तराखंड प्रभारी वरिंदर कुमार गोयल व सह प्रभारी रोहित मेहरोलिया ने चंपावत पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के साथ जिले में संगठन को मजबूर करने पर मंथन किया गया। प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल ने कहा कि भाजपा के शासन में उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है।

चंपावत में 'आप' के कार्यकार्ताओं ने की बैठक

संवाद सूत्र, चंपावत: आम आदमी पार्टी (आप) के उत्तराखंड प्रभारी वरिंदर कुमार गोयल व सह प्रभारी रोहित मेहरोलिया ने चंपावत पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के साथ जिले में संगठन को मजबूर करने पर मंथन किया गया। भाजपा शासन में उत्तराखंड का नहीं हो पा रहा विकास- प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल जिलाध्यक्ष दीपक जोशी के संचालन में हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल ने कहा कि भाजपा के शासन में उत्तराखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है व महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जिले में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। युवाओं को रोजगार देने में विफल रही मौजूदा सरकार- सह प्रभारी रोहित मेहरोलिया सह प्रभारी रोहित मेहरोलिया ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार संभालते ही हजारों युवाओं को रोजगार दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश मेहता ने सोशल मीडिया के जरिए पार्टी के अच्छे कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की। वहीं वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट और मदन महर ने शिक्षा स्वास्थ्य के दिल्ली माडल के विषय में जानकारी दी। इस दौरान नारायण गैड़ा, नवीन पंत, पुष्कर सिंह महर, अब्दुल नाजिम, दिनेश रावत, शकुंतला देवी आदि रहे मौजूद रहे।

