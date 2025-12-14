Language
    लोहाघाट के ठांटा गांव में महिला पर गुलदार का हमला, गंभीर रूप से घायल

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    चंपावत के लोहाघाट विकास खंड के ठांटा गांव में गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शनिवार देर रात हुई इस घटना से क्षेत्र में द ...और पढ़ें

    Hero Image

    अब तक मंगोली गांव और च्यूरानी के धरगड़ा में दो लोगों की जान ले चुका है गुलदार। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, चंपावत । लोहाघाट विकास खंड के गांवों में चल रहा गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटनाक्रम में गुलदार ने ठांटा गांव में एक महिला पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इससे पूर्व मंगोली गांव और च्यूरानी के धरगड़ा गांव में गुलदार दो लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। ताजा घटना से एक बार फिर दहशत का माहौल पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है।

    गुमदेश क्षेत्र के ग्राम पंचायत ठाटा की अनुसूचित बस्ती में शनिवार देर रात 9:30 बजे करीब रेनू देवी (32) पत्नी दीपक राम गोशाला में पशुओं को चारा डालने थीं। इस दौरान घात लगाए गुलदार ने महिला पर हमला कर उसके आंगन से तीन खेत नीचे फेंंक दिया। महिला की चाीख पुकार सुन स्वजन और आस-पड़ोस के लोग बाहर निकलने और उन्होंने शोरगुल शुरू कर दिया। लोगों का शोरगुल सुनकर गुलदार महिला को छोड़कर भाग गया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उन्हें उप जिला अस्पताल लोहाघाट में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।

    ग्राम प्रधान मोहित पाठक ने बताया कि घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों शंकर राम, भवान राम, प्रकाश राम, भवानी दत्त, महेश चंद्र, पीतांबर योग दत्त आदि ने वन विभाग और जिला प्रशासन से क्षेत्र में तत्काल पिंजरा लगाने तथा वन विभाग की गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार के हमले के बाद गांव और पूरे क्षेत्र में खौफ पैदा हो गया है। इंसानों पर हमलावर हो चुका गुलदार किसी भी वक्त बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। मालूम हो कि लोहाघाट और बाराकोट ब्लाक के गांवों में करीब दो माह से गुलदार का आतंक चल रहा है।

    एक माह के भीतर ही गुलदार दो लोगों की जान ले चुका है, तथा 15 से अधिक मवेशियों को भी निवाला बना चुका है। कई गांवों में दिन दहाड़े गुलदार दिखाई दे रहा है। वन विभाग अब तक एक गुलदार को पिंजरे में कैद कर चुका है तथा एक गुलदार को ट्रेंकुलाइज करने में सफल रहा है।

    लोहाघाट के ठांटा गांव में गुलदार ने शनिवार की रात महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। सूचना मिलने पर विभाग की टीम गांव भेजी गई। महिला को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। विभाग की टीम पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है। जल्द गांव में पिंजरा लगाया जाएगा। - एनडी पांडेय, रेंजर, वन विभाग, लोहाघाट