चारा पत्ती लेने गई महिला पर हाथी का हमला, साथी महिलाओं के शोरगुल के बाद भागा; बाल-बाल बची

जागरण संवाददाता, टनकपुर । टनकपुर के बिचई गांव के जंगल में चारा पत्ती और लकड़ी बीनने गई एक महिला पर हाथी ने अचानक हमला बोल दिया। हाथी के हमले से घायल महिला ने साहस का परिचय देते हुए भागकर जान बचाई। साथ में गई महिलाओं के शोर-शराबे के बाद हाथी वहां से चला गया। जानकारी मिलने पर वन कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला को उपचार के लिए उपजिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया। इलाज के बाद महिला की हालत में सुधार हो रहा है।

टनकपुर के बिचई गांव निवासी गौरी देवी (50) पत्नी लाल राम रविवार सुबह गंगा देवी, धना देवी एवं पार्वंती देवी के साथ शारदा रेंज के उत्तरी गुलियापानी वन क्षेत्र में चारा पत्ती व लकड़ी बीनने गई थी। इसी बीच एकाएक हाथी ने महिला पर हमला बोल दिया।हाथी के हमले से उसे चोटें आ गई। इस बीच अन्य महिलाओं के शोरगुल करने से हाथी दूसरी ओर चला गया। महिला के पांव और पसली में गुम चोटे आई हैं। उप जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. ज्ञानेश यादव ने बताया कि उपचार के बाद महिला की हालत में सुधार हो रहा है।