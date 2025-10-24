भारत-नेपाल संबंध: पीएम मोदी ने दिए 500 करोड़ रुपये, ड्राई पोर्ट से व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बनबसा में भारत-नेपाल के बीच बन रहे ड्राई पोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिससे आवागमन सुगम होगा और रोटी-बेटी के संबंध मजबूत होंगे। सीएम धामी ने शारदा रिवर फ्रंट परियोजना का शिलान्यास भी किया, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, बनबसा (चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को बनबसा में भारत और नेपाल के बीच बन रहे ड्राई पोर्ट का स्थलीय निरीक्षण किया। लैंड पोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों से परियोजना की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राई पोर्ट के लिए पहले चरण में 500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है।
इस राशि से आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। ड्राई पोर्ट बनने के बाद भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा। प्रतिदिन दो हजार लोगों के आवागमन का आंकड़ा बढ़कर दस हजार तक पहुंच जाएगा। धामी ने कहा भारत और नेपाल के बीच हमेशा से रोटी-बेटी के संबंध रहे हैं। व्यापार सुगम होने से यह संबंध और बेहतर होंगे।
सीएम धामी ने शारदा रिवर फंड परियोजना का शिलान्यास किया। कहा शारदा रिवर फ्रंट बनने से माता पूर्णागिरि के धाम आने वाले श्रद्धालु आसपास के धार्मिक और पर्यटक स्थलों का अवलोकन कर सकेंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार सुविधाओं का विकास कर रही है। दर्शन के साथ पर्यटन की अवधारणा को साकार करने का काम किया जा रहा है।
