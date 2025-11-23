Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टनकपुर-पिथौरागढ़ हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से शावक की मौत, जांच शुरू

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:11 PM (IST)

    चंपावत में टनकपुर-पिथौरागढ़ हाईवे पर सिन्याड़ी के पास एक गुलदार शावक की वाहन से टकराकर मौत हो गई। वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि खेलते हुए तीन शावक हाईवे पर आ गए थे, जिनमें से एक हादसे का शिकार हो गया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शावक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। Jagran

    जागरण संवाददाता, चंपावत । टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिन्याड़ी के पास गुलदार के शावक की वाहन से टकराने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच गई। शावक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उप प्रभागीय वनाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि वन विभाग को शाम पांच बजे के आस-पास हाईवे पर गुलदार का शावक मृत पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया। हाईवे से गुजर रहे चंपावत के पूर्व ब्लाक प्रमुख बहादुर सिंह फर्त्याल ने शावक के सड़क पर मृत होने की सूचना विभाग के अधिकारियों को दी।

    प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि बूम रेंज के वन क्षेत्राधिकारी गुलजार हुसैन को मामले की जांच करने को कहा गया है। अभी शावक की उम्र का भी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि जंगल से खेलते-खेलते गुलदार के तीन शावक हाईवे पर आ गए थे, जिनमें से एक शावक वाहन की चपेट में आ गया जबकि दो सुरक्षित बचकर निकल गए। शावक का पोस्टमाटर्म कराने के बाद सोमवार को शव को जला दिया जाएगा। उप प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा रही है।