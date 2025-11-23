टनकपुर-पिथौरागढ़ हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से शावक की मौत, जांच शुरू

जागरण संवाददाता, चंपावत । टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिन्याड़ी के पास गुलदार के शावक की वाहन से टकराने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच गई। शावक के शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उप प्रभागीय वनाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि वन विभाग को शाम पांच बजे के आस-पास हाईवे पर गुलदार का शावक मृत पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में ले लिया। हाईवे से गुजर रहे चंपावत के पूर्व ब्लाक प्रमुख बहादुर सिंह फर्त्याल ने शावक के सड़क पर मृत होने की सूचना विभाग के अधिकारियों को दी।