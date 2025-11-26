कांग्रेस विधायक और दारोगा विवाद प्रकरण, बोले- 'मेरी छवि धूमिल करने को साजिशन आधी वीडियो चलाई'



संवाद सहयोगी, लोहाघाट। दारोगा से बहस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी की प्रतिक्रिया आई है। विधायक का कहना है कि साजिश के तहत आधी वीडियो चलाकर उनकी छवि धूमिल करने का काम किया गया है। इसके पीछे तस्करी प्रवृत्ति वाले लोग है। वह मामले की जांच कराकर साजिश रचने वालों पर कार्रवाई कराने की बात कही।

बुधवार को मीडिया से बातचीत में अधिकारी ने कहा कि सोमवार को वह भिंगराड़ा में अग्निवीर जवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने भीड़ व अव्यवस्थाएं देखते हुए पाटी थाने के प्रभारी एसओ से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कहा। जनप्रतिनिधि होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी भी है। दारोगा ने सही उत्तर न देते हुए उत्तेजित होकर दुर्व्यवहार किया। इससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई।