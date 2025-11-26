कांग्रेस विधायक और दारोगा विवाद प्रकरण, बोले- 'मेरी छवि धूमिल करने को साजिशन आधी वीडियो चलाई'
कांग्रेस विधायक ने दारोगा विवाद पर कहा कि उनकी छवि खराब करने के लिए आधा वीडियो वायरल किया गया। उन्होंने पूरे वीडियो को सार्वजनिक करने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है।
संवाद सहयोगी, लोहाघाट। दारोगा से बहस का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी की प्रतिक्रिया आई है। विधायक का कहना है कि साजिश के तहत आधी वीडियो चलाकर उनकी छवि धूमिल करने का काम किया गया है। इसके पीछे तस्करी प्रवृत्ति वाले लोग है। वह मामले की जांच कराकर साजिश रचने वालों पर कार्रवाई कराने की बात कही।
बुधवार को मीडिया से बातचीत में अधिकारी ने कहा कि सोमवार को वह भिंगराड़ा में अग्निवीर जवान के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने भीड़ व अव्यवस्थाएं देखते हुए पाटी थाने के प्रभारी एसओ से व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए कहा। जनप्रतिनिधि होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी भी है। दारोगा ने सही उत्तर न देते हुए उत्तेजित होकर दुर्व्यवहार किया। इससे उन्हें मानसिक पीड़ा हुई।
बाद में सीओ शिवराज सिंह राणा व दारोगा के साथ बैठकर मामला शांत हो गया था। दाराेगा ने अपनी गलती महसूस कर सौरी भी कह दिया है। दोनों ने उस प्रकरण को वहीं भुला दिया था। विधायक ने कहा कि कुछ लोगों ने इंटरनेट मीडिया में अधूरी वीडियो प्रसारित कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है। वीडियो का शुरुआती अंश काट दिया गया है। जिसमें दारोगा उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।