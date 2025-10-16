सशक्त बहना उत्सव में शामिल हुए सीएम धामी, बोले- 'महिलाओं की भागीदारी से सच होगा विकसित उत्तराखंड का सपना'

जागरण संवाददाता, टनकपुर (चंपावत)। मुख्यमंत्री सशक्त बहिना उत्सव में शामिल होने टनकपुर पहुंचे सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी से विकसित उत्तराखंड का सपना साकार होगा। प्रदेश सरकार मातृ-शक्ति को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिलाओं को लक्ष्मी स्वरूपा बताते हुए कहा उनके सशक्त होने से परिवार, समाज व राष्ट्र मजबूत होंगे। सीएम ने 36.30 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए कहा इससे शिक्षा, पेयजल, कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ पर्यटन व समाज कल्याण को बल मिलेगा।

गुरुवार को छीनीगोठ खेल मैदान में आयोजित समारोह धामी ने कहा केंद्र सरकार की उज्ज्वला, जन धन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति वंदन योजनाएं महिलाओं को सशक्त बना रही है। उत्तराखंड में 70 हजार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पांच लाख महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। इसमें 1.65 लाख ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण लागू है। समान नागरिक संहिता महिला अधिकारों की रक्षा की ढाल बनी है। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन की बात करते धामी ने स्टाल पर जाकर मट्ठा बनाई। ओखल में धान कूटते नजर आए।

लौह उद्योग के स्टाल पर हाथ चरखा घुमाकर भट्टी धौंकी। ऐपण उकेरने के साथ इलेक्ट्रिक कार्यों में संलग्न महिलाओं के स्टाल पर पहुंचकर दीपावली की लाइटों की सोल्डरिंग करते हुए लोकल फार वोकल का नारा साकार किया। उत्पादक व उद्यमी बनती महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बताया। सीएम ने स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया। स्थानीय उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया। धामी ने विकास कार्य गिनाते हुए कहा वह जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं।

प्रेरणा समूह को सौंपी ई-रिक्शा की चाबी सीएम धामी ने रीप परियोजना के तहत गठित प्रेरणा महिला समूह को पांच ई-रिक्शा की चाबी सौंपते हुए कहा यह खुशियों की चाबी है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन व सशक्तीकरण की चाबी है। महिलाएं परिश्रम करेंगी और आत्मनिर्भर होंगी। सरकार महिलाओं को मदद मांगने वाला नहीं बल्कि सशक्त उद्यमी बनाना चाहती है।