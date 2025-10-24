सीएम धामी ने किया शारदा रिवर फ्रंट परियोजना का शिलान्यास, कहा- 'चंपावत में खुलेगा कृषि विश्वविद्यालय'

जागरण संवाददाता, टनकपुर (चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। शुक्रवार को टनकपुर में शारदा रिवर फ्रंट परियोजना समेत 19 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास करते हुए सीएम धामी ने कहा चंपावत जिले में कृषि और उद्यान के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं मौजूद हैं।

कीवी उत्पादन के क्षेत्र में चंपावत जिला उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सबसे आगे है। यहां सेब उत्पादन, तिमूर मिशन, तेजपात के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में काम तेजी से आगे बढ़े इसके लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस होती है।