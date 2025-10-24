Language
    सीएम धामी ने किया शारदा रिवर फ्रंट परियोजना का शिलान्यास, कहा- 'चंपावत में खुलेगा कृषि विश्वविद्यालय'

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने टनकपुर में शारदा रिवर फ्रंट परियोजना का शिलान्यास भी किया। धामी ने चंपावत में कृषि और बागवानी की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शारदा घाट के विकास से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और भारत-नेपाल के संबंध मजबूत होंगे।

    Hero Image

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। Jagran

    जागरण संवाददाता, टनकपुर (चंपावत)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। शुक्रवार को टनकपुर में शारदा रिवर फ्रंट परियोजना समेत 19 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास करते हुए सीएम धामी ने कहा चंपावत जिले में कृषि और उद्यान के क्षेत्र में असीमित संभावनाएं मौजूद हैं।

    कीवी उत्पादन के क्षेत्र में चंपावत जिला उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सबसे आगे है। यहां सेब उत्पादन, तिमूर मिशन, तेजपात के क्षेत्र में भी अच्छा काम हो रहा है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में काम तेजी से आगे बढ़े इसके लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस होती है।

    सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए पिछले दिनों उनकी जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति से भी वार्ता हुई है। धामी ने कहा भव्य और दिव्य शारदा घाट बनने से यहां हरि की पैड़ी की तरह आरती होगी। धार्मिक पर्यटन का विकास होगा। इससे युवाओं और स्थानीय व्यापारियों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। भारत-नेपाल मैत्री का नया अध्याय शुरू होगा।