    सीएम धामी ने किया 115 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास, हर उत्तराखंडी से स्‍वदेशी अपनाने की अपील

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:54 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया है ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो। चंपावत में 115.23 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत की पहचान कमजोर थी, पर अब दुनिया भारत का रुख जानना चाहती है। उन्होंने धारा 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण जैसे कार्यों का उल्लेख किया। धामी ने युवाओं को आश्वस्त किया कि परीक्षाएं पारदर्शिता से होंगी और मदरसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम का पालन करेंगे।

    Hero Image

    सीएम ने जिले के विकास से जुड़ी 115.23 कराेड़ की 43 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। Jagran

    जागरण संवाददाता, चंपावत। सीएम पुष्कर धामी ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी अपनाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर व विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का आह्वान किया है। स्वदेशी अपनाने से देश समृद्ध होने के साथ किसान, कामगार व छोटे उद्यमी आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत चंपावत जीजीआइसी में विधानसभा सम्मेलन को संबोधित करने के बाद सीएम ने जिले के विकास से जुड़ी 115.23 कराेड़ की 43 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम धामी ने कहा 2014 से पहले भारत की पहचान घपले वाले व दब्बू देश के रूप में थी। मोदी के नेतृत्व के बाद भारत की वैश्विक पहचान बनी है। विश्व में कोई घटना होने पर दुनिया भारत का रुख जानना चाहती है। भारत की पहचान निर्यातक देश के रूप में बन रही है। हमारी प्रगति से दुनिया चकित है। पहले देश में आतंकी घटना होने पर सरकारें केवल निंदा करती थी। आज का भारत मुंहतोड़ जवाब देता है। उरी घटना के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक व पहलगाम हमले के बाद आपरेशन सिंदूर से दुनिया ने इसे देखा।

    मोदी ने विकसित भारत का संकल्प देश के सामने रखा है। हमें सकंल्प काे सिद्ध करना है। इसलिए हर प्रदेशवासी स्वदेशी खरीदे, पहने, अपनाए। दुकान में जाने पर स्वदेशी उत्पाद दिखाने को कहें। धामी ने कश्मीर को धारा 370 से मुक्त करने, अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, तीन तलाक कानून, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम समेत अन्य उपलब्धियां गिनाई।

    युवाओं के हित में झुकने में संकोच नहीं

    धामी बोले अपनी जमीन खोते देख कुछ लोग भर्ती प्रक्रिया को बदनाम कर रहे हैं। वे भूल गए युवाओं की सरकार व युवाओं के लिए बनी सरकार युवाओं के हित के लिए झुक भी सकती है। विरोधियों ने पेपर लीक का झूठ चलाया। युवाओं की मांग पर हमने सीबीआइ जांच की संस्तुति की।

    जांच समिति की रिपोर्ट आने पर परीक्षा रद कर दी। धामी ने आश्वस्त किया सभी परीक्षाएं कैलेंडर अनुरूप होंगी। युवा निश्चिंत होकर तैयारी जारी रखें। परीक्षाओं को पारदर्शिता से संपन्न कराना उनका संकल्प है। उनके कार्यकाल में 26500 नौकरियां दी गई है। 1347 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद चिंता में आए अतिथि शिक्षक निश्चिंत रहें वह अपने स्थान पर कार्य करते रहेंगे। अगले एक वर्ष में सरकार 10500 रिक्त पदों को भरेगी।

    अगले वर्ष समाप्त होगा मदरसा बोर्ड

    धामी ने कहा प्रदेश को लैंड जेहाद, थूक जेहाद, लव जेहाद से मुक्त कराकर रहेंगे। सरकार ने 500 अवैध मजार हटाई हैं। 250 अवैध मदरसे बंद हुए हैं। नौ हजार एकड़ जमीन लैंड जेहादियों से मुक्त कराई है। अब मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जाएगा। एक जुलाई 2026 से वही मदरसे चलेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करेंगे।

    ड्राई पोर्ट के लिए 34 हेक्टेयर जमीन मिली

    भारत-नेपाल के बीच व्यापारिक गतिविधि बढ़ाने के लिए बनबसा में निर्माणाधीन 3.06 किमी लंबे ड्राई पोर्ट के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने 34 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति दी है। क्षतिपूर्ति के रूप में चंपावत में विभिन्न जगहों पर 68 हेक्टेयर पंचायत भूमि में पौधारोपण किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा शारदा रीवर फ्रंट, गोल्ज्यू कारीडोर आदि बनने से चंपावत जिले में पर्यटन बढ़ेगा।

    छात्राओं के साथ खाया एमडीएम

    सीएम धामी ने जीजीआइसी चंपावत में छात्राओं के साथ पंक्तिबद्ध होकर मध्याह्न भोजन किया। छात्राओं से बात करते हुए मेहनत कर जीवन में सफलता की राह पर आगे बढ़ने को प्रेरित किया। इससे पहले छात्राओं व भोजन माताओं को चाकलेट बांटी। बाद में चंपावत बाजार में व्यापारियों से मिलकर जीएसटी की दर में कमी से हुए फायदे के बारे में बातचीत की।