जागरण संवाददाता, चंपावत। चंपावत-टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला और धौन के बीच रविवार तड़के करीब तीन बजे एक वाहन के खाई में गिरने से चालक सहित पांच यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

चार घायल सुरक्षित सड़क तक पहुंच गए, जबकि एक यात्री का रेस्क्यू चल रहा है। घालयों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। टनकपुर से चंपावत की ओर आ रहा यात्री वाहन संख्या- यूपी- 32 एमसी, 7924 अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 25 मीटर नीचे खाई में गिर गया। वाहन में पांच लोग सवार थे।