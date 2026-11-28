जागरण संवाददाता, चंपावत। रीठा साहिब क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने और जन्मी नवजात बच्ची को बेचने के गंभीर मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने कथित रूप से बेची गई नवजात बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया है। एक साल पुराने इस मामले का खुलासा पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर किया। पुलिस के अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 को पीड़ित पक्ष की ओर से थाना रीठा साहिब में तहरीर दी गई थी।

इसमें आरोप लगाया गया कि ग्राम साल निवासी मदन सिंह बोहरा (54) ने दिसंबर 2025 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया। आरोप है कि गर्भावस्था छिपाने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार कराए गए और प्रसव के बाद नवजात बच्ची को बेच दिया गया।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने विशेष टीम गठित कर आरोपित की गिरफ्तारी और नवजात की बरामदगी के निर्देश दिए।