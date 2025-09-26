Language
    उत्‍तराखंड के चंपावत में मैक्‍स वाहन हादसे का शिकार, कई घायल; नाजुक हालत में एक को किया एयरलिफ्ट

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:57 PM (IST)

    चंपावत के पाटी विकास खंड में लफड़ा रोड पर एक मैक्स वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक यात्री की नाजुक हालत को देखते हुए उसे एयरलिफ्ट कर हल्द्वानी ले जाया गया है। वाहन में 11 यात्री सवार थे जिनमें से सात को हल्की चोटें हैं। सभी घायलों को पाटी और लोहाघाट अस्पताल में उपचार के लिए लाया जा रहा है।

    पाटी विकास खंड के लफड़ा रोड पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त। प्रतीकात्‍मक

    जासं, चंपावत। पाटी विकास खंड के लफड़ा रोड पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक हालत में एक यात्री को एयरलिफ्ट कर उपचार के लिए हल्द्वानी ले जाया गया है।

    बताया जा रहा है कि वाहन में 11 यात्री सवार थे। सात यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सभी को उपचार के लिए पाटी और लोहाघाट अस्पताल लाया जा रहा है।

    आपदा परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन की टीम मोके पर पहुंच चुकी है। घटना की विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।

