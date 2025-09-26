जासं, चंपावत। पाटी विकास खंड के लफड़ा रोड पर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक हालत में एक यात्री को एयरलिफ्ट कर उपचार के लिए हल्द्वानी ले जाया गया है।

बताया जा रहा है कि वाहन में 11 यात्री सवार थे। सात यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सभी को उपचार के लिए पाटी और लोहाघाट अस्पताल लाया जा रहा है।

आपदा परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन की टीम मोके पर पहुंच चुकी है। घटना की विस्तृत जानकारी अभी नहीं मिल पाई है।

