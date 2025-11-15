Language
    तीन युद्ध लड़ने वाले 88 वर्षीय कैप्टन देव का निधन, 1962 में China War के दौरान दिलेरी से संभाला था मोर्चा

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    देश के लिए तीन युद्ध लड़ने वाले 88 वर्षीय कैप्टन प्रहलाद सिंह देव का निधन हो गया। उन्होंने 1962 के चीन युद्ध और 1965 व 1971 के पाकिस्तान युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुमाऊं रेजीमेंट में कमांडो इंस्पेक्टर रहते हुए उन्होंने कई कमांडो तैयार किए। उनके निधन पर कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। रामेश्वर घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।

    Hero Image

    88 वर्षीय कैप्टन (सेनि.) प्रहलाद सिंह देव का शनिवार को निधन हो गया। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, जागरण लोहाघाट। देश के लिए तीन युद्ध लड़ने वाले 88 वर्षीय कैप्टन (सेनि.) प्रहलाद सिंह देव का शनिवार को निधन हो गया। 32 वर्ष तक सेना में कार्यरत रहे कैप्टन देव ने 1962 में चीन के साथ युद्ध में दिलेरी से मोर्चा संभाला था। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में बहादुरी दिखाई। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई दूसरी जंग में भी दुश्मनों से लोहा लिया।

    छह कुमाऊं रेजीमेंट में कमांडो इंस्पेक्टर रहते हुए देव ने देश के लिए कमांडो तैयार किए। देर शाम रामेश्वर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। स्व. देव के बेटे भूपेंद्र सिंह देव राज्य आंदोलनकारी व कर्मचारी नेता हैं। विधायक खुशाल अधिकारी, पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, प्रमुख महेंद्र ढेक ने कहा कैप्टन देव का जाना बड़ी क्षति है।

