तीन युद्ध लड़ने वाले 88 वर्षीय कैप्टन देव का निधन, 1962 में China War के दौरान दिलेरी से संभाला था मोर्चा

संवाद सहयोगी, जागरण लोहाघाट। देश के लिए तीन युद्ध लड़ने वाले 88 वर्षीय कैप्टन (सेनि.) प्रहलाद सिंह देव का शनिवार को निधन हो गया। 32 वर्ष तक सेना में कार्यरत रहे कैप्टन देव ने 1962 में चीन के साथ युद्ध में दिलेरी से मोर्चा संभाला था। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में बहादुरी दिखाई। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुई दूसरी जंग में भी दुश्मनों से लोहा लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छह कुमाऊं रेजीमेंट में कमांडो इंस्पेक्टर रहते हुए देव ने देश के लिए कमांडो तैयार किए। देर शाम रामेश्वर घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। स्व. देव के बेटे भूपेंद्र सिंह देव राज्य आंदोलनकारी व कर्मचारी नेता हैं। विधायक खुशाल अधिकारी, पूर्व विधायक पूरन फर्त्याल, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद अधिकारी, प्रमुख महेंद्र ढेक ने कहा कैप्टन देव का जाना बड़ी क्षति है।