Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Weather: बदरीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, जम गए नाले और झरने; तस्‍वीरें

    By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:18 PM (IST)

    उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे नाले और झरने जम गए हैं। तापमान में गिरावट से तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बर्फ की चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बदरीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने शुरू हो गई है। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। बदरीनाथ धाम में नाले और झरनों का पानी जमने लगा है। बदरीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने शुरू हो गई है। पाला जमने के साथ पानी भी जमने लगा है। हालांकि यात्रियों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि बदरीनाथ धाम में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को समेट कर मूल गांवों की ओर जाने लग गए हैं। बदरीनाथ धाम सहित नीती माणा घाटी में पानी जमने के साथ पाले की भी मोटी चादर जम रही है।

    यह भी पढ़ें- अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड! 3 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट, दिल्ली समेत यूपी-बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

    यह भी पढ़ें- न्यूयॉर्क में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, आर्कटिक हवा से 10 करोड़ लोग होंगे प्रभावित; जारी हुआ अलर्ट

     

    image

    बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि यात्रियों के लिए धाम में ठहरने व खाने के लिए प्रर्याप्त धर्मशाला व होटल खुले हैं। कहा कि यात्री सुलभता से दर्शन कर अपनी यात्रा को यादगार बना रहे हैं।

    image

    बताया गया कि बदरीनाथ धाम जाने वाले हाईवे पर हनुमानचट्टी से बदरीनाथ के बीच झरने भी जमने लगे हैं। जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यात्री इसे बर्फ समझ कर खेल रहे हैं। अभी भी प्रतिदिन 1500 से अधिक यात्री बदरीनाथ धाम में दर्शनों को आ रहे हैं। अब तक 16 लाख 15 हजार से अधिक यात्री बदरीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं।