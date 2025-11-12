Uttarakhand Weather: बदरीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, जम गए नाले और झरने; तस्वीरें
उत्तराखंड के बदरीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे नाले और झरने जम गए हैं। तापमान में गिरावट से तीर्थयात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। बर्फ की चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। बदरीनाथ धाम में नाले और झरनों का पानी जमने लगा है। बदरीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ने शुरू हो गई है। पाला जमने के साथ पानी भी जमने लगा है। हालांकि यात्रियों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह है।
बताया गया कि बदरीनाथ धाम में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों को समेट कर मूल गांवों की ओर जाने लग गए हैं। बदरीनाथ धाम सहित नीती माणा घाटी में पानी जमने के साथ पाले की भी मोटी चादर जम रही है।
