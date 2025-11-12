बताया गया कि बदरीनाथ धाम जाने वाले हाईवे पर हनुमानचट्टी से बदरीनाथ के बीच झरने भी जमने लगे हैं। जो यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। यात्री इसे बर्फ समझ कर खेल रहे हैं। अभी भी प्रतिदिन 1500 से अधिक यात्री बदरीनाथ धाम में दर्शनों को आ रहे हैं। अब तक 16 लाख 15 हजार से अधिक यात्री बदरीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं।