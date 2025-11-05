उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट: केदारनाथ में भारी बर्फबारी, वहीं बर्फ से ढका बदरीनाथ

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग-चमोली। बुधवार को उत्‍तराखंड में मौसम बदला और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई। जिस कारण केदारघाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

वहीं चमोली जनपद में मंगलवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदला। शाम को हेमकुंड साहिब व बदरीनाथ धाम की चोटियों में बर्फबारी व निचले स्थानों में हल्की वर्षा के चलते ठंड बढ़ी है। बदरीनाथ धाम में स्थानीय नागरिकों के साथ तीर्थयात्री अलाव जलाकर ठंड से निजात पा रहे हैं।