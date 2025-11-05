उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट: केदारनाथ में भारी बर्फबारी, वहीं बर्फ से ढका बदरीनाथ
उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली, जिसके चलते केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई और केदारघाटी में ठंड बढ़ गई। चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब और बदरीनाथ धाम की चोटियों पर भी बर्फ गिरी, जिससे बदरीनाथ में ठंड बढ़ गई और लोग अलाव जलाकर राहत पा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग-चमोली। बुधवार को उत्तराखंड में मौसम बदला और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई। जिस कारण केदारघाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
वहीं चमोली जनपद में मंगलवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदला। शाम को हेमकुंड साहिब व बदरीनाथ धाम की चोटियों में बर्फबारी व निचले स्थानों में हल्की वर्षा के चलते ठंड बढ़ी है। बदरीनाथ धाम में स्थानीय नागरिकों के साथ तीर्थयात्री अलाव जलाकर ठंड से निजात पा रहे हैं।
चमोली जिले में मंगलवार की सुबह से जहां धूप खिली रही वहीं दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला है। मौसक के बदले मिजाज के चलते हेमकुंड साहिब व बदरनीथ धाम की चोटियों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से बदरीनाथ धाम में भी ठंड बढ़ी है।
