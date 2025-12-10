Uttarakhand News: भालू भगाने के लिए की आतिशबाजी, गोशाला में लगी आग

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। भालू को भगाने के लिए की गई आतिशबाजी से गोशाला भवन की छत में रखी घास में आग लग गई। स्थानीय लोगों के साथ फायर सर्विस की मुस्तैदी से आग पर काबू पाकर बड़ी दुर्घटना को होने से बचाया गया।

मंगलवार रात्रि को फायर स्टेशन व कोतवाली ज्योतिर्मठ को सूचना प्राप्त हुई कि आर्मी हेलीपैड के निकट डांड़ों गांव में कमलेश चन्द्र नौटियाल के मकान के समीप बने एक टीन शेड व गोशाला की छत पर रखी पराली में अचानक आग लग गई है।

फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे इस दौरान स्थानीय निवासी पानी डालकर आग को बुझा रहे थे। लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। देर रात अचानक भड़की आग ने आसपास के मकानों को अपनी चपेट में लेने का खतरा पैदा कर दिया था, जिससे लोगों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।