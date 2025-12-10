Language
    Uttarakhand News: भालू भगाने के लिए की आतिशबाजी, गोशाला में लगी आग

    By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:54 PM (IST)

    गोपेश्वर के डांड़ों गांव में भालू को भगाने के लिए की गई आतिशबाजी से गोशाला भवन की छत में रखी घास में आग लग गई। स्थानीय लोगों और फायर सर्विस की तत्परता ...और पढ़ें

    फायर सर्विस की मुस्तैदी से आग पर काबू पाकर बड़ी दुर्घटना को होने से बचाया गया। जागरण

    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। भालू को भगाने के लिए की गई आतिशबाजी से गोशाला भवन की छत में रखी घास में आग लग गई। स्थानीय लोगों के साथ फायर सर्विस की मुस्तैदी से आग पर काबू पाकर बड़ी दुर्घटना को होने से बचाया गया।

    मंगलवार रात्रि को फायर स्टेशन व कोतवाली ज्योतिर्मठ को सूचना प्राप्त हुई कि आर्मी हेलीपैड के निकट डांड़ों गांव में कमलेश चन्द्र नौटियाल के मकान के समीप बने एक टीन शेड व गोशाला की छत पर रखी पराली में अचानक आग लग गई है।

    फायर सर्विस के जवान मौके पर पहुंचे इस दौरान स्थानीय निवासी पानी डालकर आग को बुझा रहे थे। लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। देर रात अचानक भड़की आग ने आसपास के मकानों को अपनी चपेट में लेने का खतरा पैदा कर दिया था, जिससे लोगों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।

    फायर सर्विस की टीम ने तत्परता और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए आग को फैलने से रोका। आग के कारणों को लेकर अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन बताया गया है कि क्षेत्र में भालू के आतंक के चलते रात्रि को आतिशबाजी की जा रही है। संभावना है कि आतिशबाजी के दौरान चिंगारी घास की ढ़ेर में पहुंची होगी।