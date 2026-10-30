बदरीनाथ में दर्शन कर लौट रहे थे यात्री, अचानक मची चीख-पुकार... हेलीकॉप्टर क्रैश में छह की मौत- तस्वीरें

ऑनलाइन डेस्क, चमोली। उत्तराखंड में चमोली में बदरीनाथ दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं काे लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत सभी छह लोगों की मौत हो गई है।

खराब मौसम के बाद भी शुक्रवार को बदरीनाथ के लिए उड़ान जारी थीं। हेलीकॉप्‍टर जोशीमठ के नजदीक पांडुकेश्वर में भेड़ गदेरे की पहाड़ी पर क्रैश हो गया है।

शुक्रवार दोपहर एक बजकर 12 मिनट देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। जो लापता हो गया।

हेलीकॉप्‍टर ट्रांस भारत कंपनी का है। जिसमें एक पायलट और पांच यात्री सवार थे। सभी यात्री कर्नाटक के और पायलट दिल्ली का था। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना भी राहत बचाव अभियान में शामिल हुई।