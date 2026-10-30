Uttarakhand Helicopter Crash: मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट, फिर क्यों उड़ान भर रहे थे हेलीकॉप्टर?

संवाद सहयोगी, चमोली। गोपेश्वर मौसम के ऑरेंज अलर्ट के बाद भी खराब मौसम में बदरीनाथ धाम के लिए चार्टर हैली सेवाएं दिनभर उड़ान भरती रही। खास बात तो यह है कि दुर्घटना के बाद भी हैली सेवाएं नहीं रूकी और लगातार आसमान में यात्रियों का सफर जारी रखा। खुद यूकाडा ने कुछ शर्तो के साथ उड़ान की अनुमति दी थी।

शुक्रवार को आपदा प्रबंधन महकमे से जनपद चमोली में वर्षा व आलावृष्टि , आकाशिय बिजली चमकने तथा 40 से पचास किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से झोंकदार हवाएं चलने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित था। बताया गया कि इसके चलते शुक्रवार को युकाडा सात बजकर 25 मिनट पर अगले आदेश तक शहस्त्रधारा देहरादून से चार धाम के रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं रोकी गई थी। बताया गया कि फिर नौ बजकर 27 मिनट पर चार रूट पर शहस्त्रधारा देहरादून से उड़ान की अनुमति का आदेश जारी कर उसके साथ मौसम की दुश्ववारियों को लेकर कुछ कुछ शर्ते भी लगाई गई भी ।

उतराखंड नागरिक उड्यन विकास प्राधिकरण की ओर से उड़ान भरने को लेकर दो धाम याने बदरीनाथ केदारनाथ रूट पर अगर मौसम की खराब हो और स्थित उड़ने के लिए सही नहीं मिला तो वापस सहस्त्रधारा हैलीपैड आने का आदेश था।