उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों का काला इतिहास: पिछले साल केदारघाटी में हुआ था क्रैश, सात लोगों की गई थी जान

ऑनलाइन डेस्क, उत्तराखंड। शुक्रवार को उत्तराखंड के जोशीमठ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश ने पिछले साल केदारघाटी में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की यादें ताजा कर दीं।

आपको बता दें कि दुर्गम व अतिसंवदेनशील पहाड़ियों में मौसम खराब होना भी बड़ी बाधा साबित होता है। केदारघाटी में पिछले 15 वर्षों में 13 हेली दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 41 की मौत हो चुकी है।

पिछले साल केदारघाटी में क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर

15 जून 2025 को रुद्रप्रयाग जिले के गौरीमाई खर्क के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सात लोगों की जान चली गई। आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से यात्रियों को लेकर लौट रहा था। तभी गौरीमाई खर्क के पास दुर्घटना होने से पायलेट समेत सात यात्रियों की मौत हो गई।