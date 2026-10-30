उत्तराखंड: जोशीमठ में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 6 लोग थे सवार

जागरण संवाददाता, चमोली। देहरादून-बदरीनाथ से लाैट रहा हेलीकॉप्‍टर क्रैश हो गया है। बताया जा रहा कि बदरीनाथ और ज्‍योतिर्मठ के बीच यह हादसा हुआ है। हेलीकॉप्‍टर ट्रांस भारत कंपनी का है। जिसमें एक पायलट और पांच यात्री सवार थे। सभी यात्री बेंगलुरु के हैं।

हेलीकॉप्‍टर बदरीनाथ से देहरादून आ रहा था। जिसे सहस्रधारा हेलीपैड पर उतरना था। हेलीकॉप्टर के चट्टान पर गिरे होने का अंदेशा है। एसडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम के साथ ही सेना भी राहत-बचाव अभियान में लगी है। वहीं एहतियात के तौर पर मैसर्स ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के सभी हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है।