बोस्निया में इटैलियन हेलीकॉप्टर क्रैश, EU फोर्स के 4 सदस्यों की मौत; 11 घायल
बोस्निया और हर्जेगोविना में यूरोपीय संघ की शांति सेना का एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस ...और पढ़ें
HighLights
यूरोपीय संघ की शांति सेना ने बताया घायल सभी स्थिर हालत में हैं
मृतकों में दो सैनिक और दो रेड क्रॉस स्वयंसेवक शामिल हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बोस्निया और हर्जेगोविना में यूरोपीय संघ की शांति सेना का एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हुए।
इटली का सीएच-47 चिनूक हेलीकॉप्टर देश के उत्तर में ब्रको शहर के पास गोराइस गांव के पास क्रैश हो गया। यूरोपीय संघ की शांति सेना के बयान के अनुसार, घायल सभी स्थिर हालत में हैं और उनका इलाज चल रहा है। कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ और किसी नागरिक संपत्ति या वाहन को नुकसान नहीं पहुंचा।
इटली की रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग इतालवी नागरिक थे। मृतकों में दो सैनिक और दो रेड क्रॉस स्वयंसेवक शामिल हैं।
यूरोपीय संघ की शांति सेना ने कहा कि हादसे की पूरी और गहन जांच चल रही है। आगे की जानकारी बाद में जारी की जाएगी। क्लिक्स न्यूज पोर्टल द्वारा प्रकाशित तस्वीरों में हेलीकॉप्टर का मलबा लॉन पर बिखरा नजर आ रहा है।