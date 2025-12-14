Language
    उत्तराखंड: जोशीमठ पैनखंडा महोत्सव से वापसी पर हादसा, कई लोगों को अनियंत्रित बस ने कुचला

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:35 PM (IST)

    उत्तराखंड के जोशीमठ में पैनखंडा महोत्सव से लौट रहे लोगों को रविग्राम के पास एक अनियंत्रित बस ने टक्कर मार दी, जिससे सात लोग घायल हो गए। शिवम बिष्ट और ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। ज्योतिर्मठ में शनिवार देर रात पैनखंडा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद लौट रहे लोगों पर उस समय संकट टूट पड़ा, जब रविग्राम के पास एक अनियंत्रित बस तेज रफ्तार में दौड़ते हुए भीड़ को टक्कर मार कर चली गई। इस दुर्घटना में कुल सात लोग घायल हुए, जिनमें से दो युवक शिवम बिष्ट और सिद्धार्थ पवार गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए घायलों में से एक को तत्काल देहरादून रेफर कर दिया गया है।

    थाना प्रभारी डी.एस. रावत ने बताया कि यह बस महोत्सव समिति द्वारा दूर-दराज से आए लोगों को छोड़ने के लिए लगाई गई थी। पुलिस के अनुसार, शुरुआती जानकारी में यह बताया जा रहा है कि बस मेले से वापस लौटते समय उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसके चलते वह अनियंत्रित हो गई और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। हालांकि, मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए गहनता से जांच कर रही है।