मौसम विभाग ने चमोली में भारी बारिश की चेतावनी दी है जिसके बाद प्रशासन ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रेकिंग पर रोक लगा दी है। निर्माण कार्यों को भी जोखिम वाले स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है।

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्राप्त पूर्वानुमान के चलते चमोली जनपद में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रेकिंग गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के साथ निर्माणदायी संस्थाओं द्वारा भूस्खलन व जोखिम वाले स्थानों पर मजदूरों द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी राेक लगाई गई है।

मौसम विभाग के द्वारा जारी पुर्वानुमान के तहत रविवार से सात अक्टूबर तक जनपद चमोली सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा उच्च हिमालयी क्षेत्रों ट्रेकिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ साथ सभी विभागों एवं कार्यदायी संस्थाओं को जोखिम वाली जगहों पर मजदूरों से कराए जा रहें निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूर्व में दी गई ट्रेकिंग अनुमतियाँ तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं।

अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने जनपद वासियों से अपील की है कि भारी वर्षा की स्थिति को देखते हुए सभी लोग सतर्कता और सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों तथा संवेदनशील इलाकों में अनावश्यक आवाजाही से बचें।