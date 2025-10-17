Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बदरीनाथ हाईवे पर तिलनी में बेकाबू हुआ ट्राला, छह वाहनों को मारी टक्‍कर

    By Brijesh Bhatt Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    बदरीनाथ हाईवे पर तिलनी में एक अनियंत्रित ट्राला ने कई वाहनों को टक्‍कर मारी, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने ट्राला चालक को गिरफ्तार कर लिया है। निवासियों ने सुरक्षा उपायों की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम, प्रशासन से तिलणी कस्बे में स्पीड ब्रेकर एवं चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग। जागरण

    संवाद सहयोगी जागरण, रुद्रप्रयाग। बदरीनाथ हाईवे पर गौचर से रुद्रप्रयाग की ओर आ रहा बेकाबू ट्राला तिलनी कस्बे में सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्‍कर मारते हुए सड़क पर पलट गया। हादसे में दो कारें, तीन स्कूटी और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं, घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, आक्रोशित लोगों ने बदरीनाथ हाईवे जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तिलणी कस्बे में स्पीड ब्रेकर एवं चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है। पुलिस ने उत्तरप्रदेश निवासी ट्राला चालक को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    शुक्रवार सुबह लगभग सात बजे यह हादसा हुआ। गौचर से रुद्रप्रयाग की ओर आ रहा एक ट्राला तिलणी कस्बे में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े वाहनों में जा घुसा। घटनास्थल के समीप ही स्थित गुरु रामराय पब्लिक स्कूल में स्कूली बच्चे उस समय तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि स्कूल का समय बदला हुआ था। यदि बच्चे उस समय उपस्थित होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और ट्राला चालक रमेश प्रकाश, निवासी माणिकपुर थाना कुंडा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश को हिरासत में लेकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया।

    कोतवाली निरीक्षक मनोज नेगी ने बताया कि चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। स्थानीय निवासी कल्पेश्वरी देवी, सरोजनी देवी, रविन्द्र कठैत, नरेंद्र बिष्ट आदि ने बताया कि तिलनी क्षेत्र में यह चौथी ऐसी दुर्घटना है। उन्होंने कहा कि बार-बार हादसों के बावजूद एनएच विभाग, प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

    नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत भी मौके पर पहुंचे और लोगों के साथ मिलकर प्रशासनिक लापरवाही पर रोष व्यक्त किया। वहीं, विधायक भरत सिंह चौधरी ने एनएच अधिकारियों को हाईवे के दोनों ओर झाड़ियां काटने और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी साइनबोर्ड लगाने के निर्देश दिए।