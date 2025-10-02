Language
    उत्‍तराखंड में किशोरी का सनसनीखेज हत्याकांड, गांव के युवक से नजदीकी और गर्भपात की बात; नोएडा में पूछताछ

    By Devendra rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:36 PM (IST)

    उत्‍तराखंड के चमोली जिले के पोखरी में किशोरी की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। जांच में पता चला है कि किशोरी का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग था और उसका गर्भपात भी हुआ था। पुलिस की एक टीम युवक से पूछताछ के लिए नोएडा गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच जारी है और नए खुलासे की उम्मीद है।

    गांव के युवक से ही नजदीकियां और गर्भपात की बात सामने आई है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर । चमोली जिले के पोखरी ब्लाक के एक गांव में गोशाला में किशोरी की हत्या की गुत्थी अभी नहीं सुलझी है, लेकिन इस मामले में नया मोड़ आया है।

    पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि किशोरी का गांव के करीबी रिश्तेदार युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसका गर्भपात भी कराया गया था। अब युवक से पूछताछ करने के लिए चमोली से पुलिस की टीम नोएडा भेजी गई है।

    गोशाला में पड़ा मिला था शव

    किशोरी का शव दो सितंबर को गोशाला में पड़ा मिला था। स्वजन ने गोवंश के हमले से मौत की बात कही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की बात सामने आई तो पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने इसे थानाध्यक्ष पोखरी और एक दरोगा की लापरवाही मानकर दोनों को निलंबित कर दिया था।

    पुलिस अधीक्षक खुद दो बार मौके पर गए और जांच पड़ताल की। इसके बाद इस मामले में शक की सुई करीबी लोगों के इर्द-गिर्द घूमती रही।

    परिवारिक सदस्यों की चुप्पी और बयानों में विरोधाभास से पुलिस का शक गहरा होता गया। अब जांच में नया तथ्य सामने आया है कि जिस युवक से किशोरी की नजदीकियां थीं वह नोएडा में होटल में कार्य करता है। उसकी युवक से मोबाइल पर लगातार बातचीत होती थी।

    पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस की एक टीम नोएडा भेजी गई है। उससे पूछताछ के आधार पर नए एंगल सामने आ सकते हैं।