संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। पहाड़ों में रोमांच की तलाश में केरल की एक छात्रा माणा गांव से वसुधारा जलप्रपात के ट्रेकिंग रूट पर निकली, लेकिन रास्ता भटक कर पहाड़ों में फंस गई। अधिक ऊंचाई पर बर्फीली ठंड व आक्सीजन की कमी के कारण उसके पैरों में ऐठन आ गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी बीच दो स्थानीय युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे बचाने में जुट गए और पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्रा को रेस्क्यू कर थाने लाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केरल के मलप्पुरम से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही छात्रा ग्रुप के साथ माणा गांव से वसुधारा जलप्रपात की ट्रेकिंग पर निकली थी। वह मुख्य मार्ग से हटकर पहाड़ों के रोमांच के चक्कर में भटक गई। इस दौरान अधिक ऊंचाई और बर्फीली ठंड के कारण वह आक्सीजन की कमी की चपेट में आ गई। बेहोशी और पैरों में ऐंठन के कारण छात्रा वहीं गिर पड़ी।

इस दौरान स्थानीय नमन चमोला और आशुतोष चमोला ने साहस और संवेदनशीलता दिखाई।