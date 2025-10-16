रुद्रनाथ धाम की यात्रा पर निकलीं सारा अली खान, 17 अक्टूबर को कपाट बंद होने के उत्सव में होंगी शामिल
अभिनेत्री सारा अली खान रुद्रनाथ धाम की यात्रा पर हैं। वह 17 अक्टूबर को मंदिर के कपाट बंद होने के अवसर पर आयोजित उत्सव में भाग लेंगी। सारा ने अपनी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिनमें वह भक्तिमय अंदाज में दिखाई दे रही हैं। रुद्रनाथ धाम के कपाट बंद होने के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन किया जाएगा।
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान इन दिनों उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा पर हैं। बुधवार को सारा अली खान सबसे दुर्गम मानी जाने वाली रुद्रनाथ धाम की यात्रा पर निकलीं। बुधवार को वह रुद्रनाथ धाम के रास्ते में ल्वींटी बुग्याल में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचीं।
खास बात यह है कि पैदल रास्ते में ग्रामीणों ने उन्हें पहचाना और बातचीत की तो अभिनेत्री भी स्थानीय लोगों से घुल-मिल गईं और यहां के लोक जीवन को लेकर चर्चा की।
सुबह हेलीकाप्टर से जिला मुख्यालय गोपेश्वर आने के बाद अभिनेत्री सारा अली खान निजी वाहन से तीन किमी दूर गंगोल गांव पहुंचीं। यहां नाश्ता करने के बाद वह रुद्रनाथ की पैदल यात्रा पर निकल गईं। सारा अली खान गांव के बीच से जब गुजरी तो कुछ युवाओं ने उन्हें पहचान लिया।
अभिनेत्री ने भी ग्रामीणों से बातचीत कर गांव के जीवन दर्शन को करीब से देखा और जाना। जानकारी के अनुसार पहले पड़ाव पर अभिनेत्री ल्वींटी बुग्याल पहुंच गईं हैं और यहां वह रात्रि विश्राम करेंगी। यहां से गुरुवार को वह रुद्रनाथ धाम के लिए निकलेंगी। वह 17 अक्टूबर को रुद्रनाथ धाम के कपाट बंद होने के उत्सव में शामिल होंगी।
रास्ते में अभिनेत्री झोपड़ीनुमा ढाबों में रुकीं और चाय पीते हुए ढाबा संचालक युवाओं से यहां की धार्मिक मान्यता के साथ-साथ स्थानीय व्यंजनों, लोक जीवन को लेकर चर्चा की। बताया गया कि अभिनेत्री यहां के लोक जीवन के साथ प्राकृतिक सुंदरता से खासी प्रभावित हुईं हैं।
