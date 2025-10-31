Language
    Run For Unity: देश के पहले गांव से कुमाऊं बॉर्डर तक गूंजा एकता का संदेश, पुलिस-सेना और जनता ने भाग लिया

    By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:15 PM (IST)

    चमोली जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाई गई। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने माणा में 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाई, जिसमें पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पोखरी में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों ने रैली को हरी झंडी दिखाई, और गोविन्दघाट में यूथ मैराथन का आयोजन किया गया। नंदानगर पुलिस ने छात्रों के साथ रैली निकाली और शपथ दिलाई।

    बद्रीनाथ धाम से लेकर गैरसैंण तक, एकता और अखंडता का संदेश गूंजा। जागरण

    संवाद सहयोगी,जागरण गोपेश्वर। भारत के लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वीं जयंती को ''राष्ट्रीय एकता दिवस'' के रूप में चमोली जनपद में अभूतपूर्व उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार के नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम से लेकर गैरसैंण तक, एकता और अखंडता का संदेश गूजा।

    पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने देश के प्रथम गांव माणा पहुंचकर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पुलिस, सेना,आईटीबीपी , एसडीआरएफ, फायर, होमगार्ड, स्थानीय लोग, मंदिर समिति के सदस्य, पंडा पंचायत, व निर्माण कंपनियों के श्रमिकों ने दौड़ लगाई। जिसके उपंरात सभी ने मिलकर मंदिर परिसर और पवित्र अलकनंदा नदी तट पर ''स्वच्छता महाअभियान'' चलाया।

    पुलिस उपाधीक्षक कर्णप्रयाग त्रिवेन्द्र सिंह राणा ने पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और स्पोर्ट्स स्टेडियम में जवानों और जनता को दृढ़ एकता की शपथ दिलाई। इसके बाद आयोजित क्रॉस कंट्री रेस में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। जवानों ने बाद में पुलिस मैदान में पसीना बहाकर श्रमदान किया। पोखरी थाना पुलिस द्वारा आयोजित ''रन फॉर यूनिटी'' में एक अद्वितीय पहल की गई।

    रैली को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को मिला, जिससे नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ।कोतवाली गोविन्दघाट पुलिस ने ''रन फॉर यूनिटी'' कार्यक्रम के तहत गोविन्दघाट पुल से लामबगड मार्केट तक एक जोश भरी यूथ मैराथन का सफल आयोजन किया गया, जिसने स्थानीय युवाओं और यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया।

    नंदानगर पुलिस ने मुख्य रूप से छात्रों को लक्ष्य बनाया। पुलिस ने छात्रों के साथ एक विशाल रैली निकाली, जिसने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया। इसके बाद राइका बांजबगड में छात्रों के साथ सामूहिक शपथ कार्यक्रम का आयोजन कर, उनमें राष्ट्रीय मूल्यों का बीजारोपण किया गया।