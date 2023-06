Chamoli Weather: चमोली में आफत बनकर बरस रही बारिश, पार्किंग के ऊपर गिरा दीवार का मलबा; गाड़ियां दबी

Chamoli Weather उत्तराखंड में बारिश से आफत आ गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से घरों से लेकर दुकानों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही साथ लैंडस्लाइड ने लोगों की जिंदगियों को खतरों में डाल दिया है। चमोली में आफत की बारिश लगातार जारी है। इस बारिश की वजह से हादसे भी जारी है। पार्किंग के ऊपर दीवार का मलबा गिरने से कई वाहन दब गए।

गोपेश्वर, संवाद सहयोगी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से आफत आ गई है। इस बारिश ने गर्मी से राहत तो दिला दी है, लेकिन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। भारी बारिश से प्रदेश में लैंडस्लाइड लगातार हो रही है। प्रशासन से लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चमोली में मौसम खराब हो गया है। रात्रि को हुई बारिश आफत साबित हो रही है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के मल्ला नेग्वाड़ में देर रात हुई भारी बारिश के चलते पार्किंग के ऊपर पुस्ता टूट गया। पुस्ता टूटने से इसका मलबा पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर आ गिरा। इससे काफी नुकसान हुआ है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे में दबी पार्किंग के ऊपर पुस्ता टूटने से मलबा आने पर पार्किंग में खड़े कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे व आपदा प्रबंधन , नगर पालिका प्रशासन को सूचना दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि तड़के 4:00 बजे मलबा आने पर पुलिस के गश्ती टीम द्वारा अलर्ट किया गया था। इसके बाद लोग यहां पर पहुंचे। नहीं पहुंचे अधिकारी स्थानीय लोगों का कहना है कि आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा, मलबे में पार्किंग में खड़ी की वाहनों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल मलबा हटाने का काम जारी है।

