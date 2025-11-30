PM ने 'मन की बात' में किया उत्तराखंड में Winter Games का जिक्र, कहा- बर्फ पर होने वाले खेलों की तैयारी शुरू

गौरतलब है कि स्की एवं स्नो बोर्ड इंडिया की एडोप कमेटी ने विंटर गेम्स एसोसिएशन आफ उत्तराखंड को नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता औली में कराने के लिए सहमति जताने के बाद एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग को खेल आयोजन को लेकर पत्र भेजा था।

अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के शीतकालीन खेलों की तैयारियां शुरू करने की बात कही। इसके बाद औली में नेशनल गेम्स व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता बढ़ने की उम्मीद जगी है।

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: औली में नेशनल विंटर गेम्स के आयोजन को लेकर स्की एवं स्नो बोर्ड इंडिया द्वारा हरी झंडी देने के बाद स्की प्रेमियों, खिलाड़ियों सहित पर्यटन व्यवसायियों में उत्साह है।

हालांकि पर्यटन विभाग के साथ 2026 में आयोजित होने वाले स्कीइंग नेशनल चैंपियनशिप की तिथि बर्फ पर निर्भर है। लेकिन इसकी तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग व एसोसिएशन को पहले से ही जुटना होता है।

स्कीइंग नेशनल गेम्स के आयोजन में देश भर के राज्यों की टीमें आमंत्रित होती है। देश विदेश के पर्यटक चमोली के औली सहित अन्य पर्यटक स्थलों व तीर्थ स्थलों की खूबसूरती से भी रुबरु होते हैं।

औली स्कीइंग खिलाड़ियों की पहली पसंद

औली की दक्षिण मुखी बर्फ की ढलानें स्कीइंग खिलाड़ियों की पहली पसंद रहती है। औली का नंदादेवी स्लोप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कीइंग खेलों के लिए फेडरेशन आफ इंटरनेशल स्कीइंग से मान्यता प्राप्त है।

इस स्कीइंग स्लोप पर वर्ष 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स का सफल आयोजन हो चुका है। इस दौरान देश विदेश के स्कीइंग खिलाड़ियों ने औली की सुंदरता के साथ स्लोप की सराहना की थी।

औली में 1979 से कई बार नेशनल गेम्स का आयोजन हो चुका है। 1350 मीटर के नंदा देवी स्लोप में खिलाड़ियों के लिए मिड प्वांइट से स्टार्ट प्वांइट तक जाने के लिए चियर लिफ्ट, स्की लिफ्ट भी लगी है। इसके अलावा जज व तकनीकी टीमों के लिए ग्लास हाउस बने हुए हैं।