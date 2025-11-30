PM ने 'मन की बात' में किया उत्तराखंड में Winter Games का जिक्र, कहा- बर्फ पर होने वाले खेलों की तैयारी शुरू
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में उत्तराखंड में शीतकालीन खेलों की तैयारियों का जिक्र किया। जिससे औली में नेशनल विंटर गेम्स के आयोजन को लेकर उत्साह है। स्की एवं स्नो बोर्ड इंडिया ने भी हरी झंडी दे दी है। पर्यटन विभाग को मौसम के अनुसार तिथि तय कर तैयारियों में जुटना चाहिए। औली में पहले भी कई बार नेशनल गेम्स हो चुके हैं और यहां पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं।
संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: औली में नेशनल विंटर गेम्स के आयोजन को लेकर स्की एवं स्नो बोर्ड इंडिया द्वारा हरी झंडी देने के बाद स्की प्रेमियों, खिलाड़ियों सहित पर्यटन व्यवसायियों में उत्साह है।
अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड के शीतकालीन खेलों की तैयारियां शुरू करने की बात कही। इसके बाद औली में नेशनल गेम्स व्यवस्थाओं को लेकर सक्रियता बढ़ने की उम्मीद जगी है।
गौरतलब है कि स्की एवं स्नो बोर्ड इंडिया की एडोप कमेटी ने विंटर गेम्स एसोसिएशन आफ उत्तराखंड को नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता औली में कराने के लिए सहमति जताने के बाद एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग को खेल आयोजन को लेकर पत्र भेजा था।
हालांकि पर्यटन विभाग के साथ 2026 में आयोजित होने वाले स्कीइंग नेशनल चैंपियनशिप की तिथि बर्फ पर निर्भर है। लेकिन इसकी तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग व एसोसिएशन को पहले से ही जुटना होता है।
स्कीइंग नेशनल गेम्स के आयोजन में देश भर के राज्यों की टीमें आमंत्रित होती है। देश विदेश के पर्यटक चमोली के औली सहित अन्य पर्यटक स्थलों व तीर्थ स्थलों की खूबसूरती से भी रुबरु होते हैं।
औली स्कीइंग खिलाड़ियों की पहली पसंद
औली की दक्षिण मुखी बर्फ की ढलानें स्कीइंग खिलाड़ियों की पहली पसंद रहती है। औली का नंदादेवी स्लोप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कीइंग खेलों के लिए फेडरेशन आफ इंटरनेशल स्कीइंग से मान्यता प्राप्त है।
इस स्कीइंग स्लोप पर वर्ष 2011 में साउथ एशियन विंटर गेम्स का सफल आयोजन हो चुका है। इस दौरान देश विदेश के स्कीइंग खिलाड़ियों ने औली की सुंदरता के साथ स्लोप की सराहना की थी।
औली में 1979 से कई बार नेशनल गेम्स का आयोजन हो चुका है। 1350 मीटर के नंदा देवी स्लोप में खिलाड़ियों के लिए मिड प्वांइट से स्टार्ट प्वांइट तक जाने के लिए चियर लिफ्ट, स्की लिफ्ट भी लगी है। इसके अलावा जज व तकनीकी टीमों के लिए ग्लास हाउस बने हुए हैं।
मशीन को मरम्मत की दरकरार
औली में बर्फ की कमी पूरा करने के लिए स्नो मैकिंग मशीन भी है। हालांकि इस मशीन को अभी मरम्मत की दरकरार है। बताया गया कि बर्फ की कमी को पूरा करने के साथ स्की स्लोप में कृत्रिम बर्फ की बौछार करने के लिए स्नोगन लगाए गए हैं। औली में स्की स्लोप में बर्फ को दबाने के लिए खेलों की आवश्यकतानुसार समतल करने के लिए स्नो मीटर मशीन उपलब्ध है।
क्या कहते हैं आयोजक
शीतकालीन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। सिर्फ पर्यटन विभाग को मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार तत्काल तिथी तय कर तैयारियों में जुटना चाहिए। नेशनल गेम्स आयोजन के साथ इंटरनेशनल गेम्स आयोजन को लेकर भी स्की एवं स्नो बोर्ड इंडिया की एडोप कमेटी ने आयोजन का आश्वासन दिया है। समय पर बर्फबारी हुई तो औली के खाते में इंटरनेशनल गेम्स भी आ सकते हैं। विंटर गेम्स एसोसिएशन आफ उत्तराखंड पर्यटन विभाग को खेल आयोजन को लेकर लिखित रुप से दे चुका है। प्रधानमंत्री की मन की बात में खेल आयोजन की तैयारियों को लेकर बात कहे जाने से उत्तराखंड के लोगों में उत्साह है।
अजय भट्ट, सचिव विंटर गेम्स एसोसिएशन आफ उत्तराखंड
