गोपेश्वर-बद्रीनाथ‑माना पास रोड पर पिकअप वाहन नदी में गिरा, दो युवक हुए घायल

संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर। बीती रात्रि बद्रीनाथ–माना पास रोड पर चमराऊं नाला के पास एसएनपी कंस्ट्रक्शन कंपनी का पिकअप वाहन पाले में फिसलकर नदी में गिर गया। वाहन में तीन व्यक्ति सवार थे।

नेटवर्क न होने व क्षेत्र निर्जन होने के कारण घटना की जानकारी करीब 2:00 बजे अन्य श्रमिकों को लगी। श्रमिकों ने भारतीय सेना की मदद से तीनों को सड़क तक पहुंचाकर बद्रीनाथ होते हुए जोशीमठ सेना चिकित्सालय भेजा।

चिकित्सकीय जांच में दो घायल पाए गए। एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी,दूसरे को फ्रैक्चर होने पर गोपेश्वर रेफर,तीसरा व्यक्ति सुरक्षित है।