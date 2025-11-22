Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोपेश्वर-बद्रीनाथ‑माना पास रोड पर पिकअप वाहन नदी में गिरा, दो युवक हुए घायल

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:49 AM (IST)

    बद्रीनाथ-माना पास रोड पर चमराऊं नाला के पास एसएनपी कंस्ट्रक्शन कंपनी का पिकअप वाहन फिसलकर नदी में गिर गया। वाहन में तीन लोग सवार थे। नेटवर्क समस्या के कारण सूचना देर से मिली। सेना की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से एक को फ्रैक्चर होने पर गोपेश्वर रेफर किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर। बीती रात्रि बद्रीनाथ–माना पास रोड पर चमराऊं नाला के पास एसएनपी कंस्ट्रक्शन कंपनी का पिकअप वाहन पाले में फिसलकर नदी में गिर गया। वाहन में तीन व्यक्ति सवार थे।

    नेटवर्क न होने व क्षेत्र निर्जन होने के कारण घटना की जानकारी करीब 2:00 बजे अन्य श्रमिकों को लगी। श्रमिकों ने भारतीय सेना की मदद से तीनों को सड़क तक पहुंचाकर बद्रीनाथ होते हुए जोशीमठ सेना चिकित्सालय भेजा।

    चिकित्सकीय जांच में दो घायल पाए गए। एक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी,दूसरे को फ्रैक्चर होने पर गोपेश्वर रेफर,तीसरा व्यक्ति सुरक्षित है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें