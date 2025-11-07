चमोली के रानौ गांव में 80 से अधिक लोग खुजली की शिकायत से परेशान, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की मरीजों की जांच

संवाद सूत्र, जागरण, पोखरी: खुजली की शिकायत पर शुक्रवार को कर्णप्रयाग और पोखरी स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रानौ गांव पहुंचकर लोगों की जांच की। इस दौरान 80 से अधिक लोगों की जांच की गई, जिनमें त्वचा रोग के चलते जरूरी परामर्श दिया गया।

पूर्व प्रधान बमोथ प्रकाश रावत और रौना गांव के सामाजिक कार्यकर्ता गजेन्द्र सिंह ने बताया कि एक माह से सूगी, बमोथ, रानौ में लोगों द्वारा हाथ, पैर सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में दाने, खुजली और बाद में घाव की शिकायत की गई थी।

जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में जानकारी दी गई थी। बमोथ गांव के पूर्व प्रधान प्रकाश रावत ने बताया कि गांव में आज भी 20 से अधिक लोग त्वचा रोग से संक्रमित हैं।

शुक्रवार को रानौ गांव में आयोजित शिविर में डाक्टर नरेश देवराड़ी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक राहुल बिष्ट, फार्मासिस्ट जगजीत सिंह नेगी, दीक्षा ने लोगों को त्वचा रोग को लेकर उचित परामर्श और दवा वितरित की।

लोगों को सफाई और अपने बिस्तर को सूखा रखने के संबंध में भी जागरूक किया गया। ग्राम प्रधान रानौ कल्पेश्वरी देवी ने कहा कि समय-समय पर शिविरों के आयोजन से आमजन को लाभ मिलता है।

स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है। लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाएं।