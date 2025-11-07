Language
    चमोली के रानौ गांव में 80 से अधिक लोग खुजली की शिकायत से परेशान, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की मरीजों की जांच

    By Kalika Prasad Sirswal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:19 PM (IST)

    चमोली जिले के रानौ गांव में 80 से अधिक लोग खुजली की शिकायत से परेशान हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर मरीजों की जांच की और दवाइयां वितरित कीं। खुजली के कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल लिए गए हैं। अधिकारियों ने स्वच्छता पर जोर दिया है।

    पोखरी के रानौ गांव में लोगों की त्वचा पर इस तरह उभर रहे दाने। वहीं, स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को परामर्श देते स्वास्थ्य कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग

    संवाद सूत्र, जागरण, पोखरी: खुजली की शिकायत पर शुक्रवार को कर्णप्रयाग और पोखरी स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रानौ गांव पहुंचकर लोगों की जांच की। इस दौरान 80 से अधिक लोगों की जांच की गई, जिनमें त्वचा रोग के चलते जरूरी परामर्श दिया गया।

    पूर्व प्रधान बमोथ प्रकाश रावत और रौना गांव के सामाजिक कार्यकर्ता गजेन्द्र सिंह ने बताया कि एक माह से सूगी, बमोथ, रानौ में लोगों द्वारा हाथ, पैर सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में दाने, खुजली और बाद में घाव की शिकायत की गई थी।

    जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में जानकारी दी गई थी। बमोथ गांव के पूर्व प्रधान प्रकाश रावत ने बताया कि गांव में आज भी 20 से अधिक लोग त्वचा रोग से संक्रमित हैं।

    शुक्रवार को रानौ गांव में आयोजित शिविर में डाक्टर नरेश देवराड़ी, ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक राहुल बिष्ट, फार्मासिस्ट जगजीत सिंह नेगी, दीक्षा ने लोगों को त्वचा रोग को लेकर उचित परामर्श और दवा वितरित की।

    लोगों को सफाई और अपने बिस्तर को सूखा रखने के संबंध में भी जागरूक किया गया। ग्राम प्रधान रानौ कल्पेश्वरी देवी ने कहा कि समय-समय पर शिविरों के आयोजन से आमजन को लाभ मिलता है।

    स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया है। लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाएं।

    यह बीमारी स्केबीज संक्रमण से होती है, जिसमें त्वचा पर बाहरी संक्रमण हो जाता है। ऐसे में स्वच्छता जरूरी है। चेहरे को छोड़ कर शरीर पर दवाई लगाई जाती है, जिससे संक्रमण कम हो जाता है। जांच के बाद जरूरी दवा दी जाती है। शुक्रवार को रानौ गांव में शिविर आयोजित किया गया है। बाकी प्रभावित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
    -अभिषेक गुप्ता, सीएमओ चमोली