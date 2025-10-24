Language
    उत्‍तराखंड में समय पर नहीं पहुंची एंबुलेंस, दूसरी भी रास्ते में खराब; महिला की मौत

    By Devendra Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:06 PM (IST)

    उत्तराखंड के गोपेश्वर में एक सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाने में एंबुलेंस सेवा की लापरवाही उजागर हुई। समय पर एंबुलेंस न पहुंचने और रास्ते में खराब होने के कारण एक घायल महिला को स्थानीय नागरिक ने अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों ने समय पर उपचार न मिलने से महिला की मौत का आरोप लगाया है, जबकि चिकित्सा अधिकारी ने तीन एंबुलेंस भेजने की बात कही है।

    ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर उपचार न मिलने से महिला की मौत। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर । बीते दिन हुई कार दुर्घटना में घायलों को चिकित्सालय तक लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की 108 सेवा समय पर ही नहीं पहुंची । जो एबुंलेस मौके पर पहुंची भी वह घायल को लाते हुए रास्ते में खराब हो गई। हालांकि घायल अबुंज को स्थानीय नागरिक ने अपनी कार से चिकित्सालय पहुंचाया।

    बताया गया कि चार बजे सांय को दुर्घटना की जानकारी 108 सेवा को देकर एंबुलेंस मांगी गई थी। लेकिन एंबुलेंस सेवा कब तक पहुंचेगी यह साफ नहीं हो पाया था। स्थानीय नागरिक भीम सिंह नेगी ने घायल अबुंज को अपनी कार से घटनास्थल से मात्र 45 मिनट में ही जिला चिकित्सालय पहुंचाया। घायलों को ले जाने के लिए एंबुलेंस गोपेश्वर से चली तो रास्ते में कार से घायल महिला अनिता त्रिपाठी को एंबुलेंस में शिप्ट किया गया। यह एंबुलेंस जिला मुख्यालय आने वाले कम दूरी के दो मोटर मार्गों से आने के बजाए अधिक दूरी के नंदप्रयाग में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से गई।

    एंबुलेंस में खराबी आने के चलते चालक ने नंदप्रयाग में घायल महिला को जिला चिकित्सालय के लिए दूसरी एंबुलेंस के माध्यम से भेजा गया। जिला चिकित्सालय पहुंचने से पहले ही महिला की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर उपचार न मिलने से महिला की मौत हुई है। ये एबुंलेंस जिला चिकित्सालय में नौ बजे पहुंची।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अभिषेक गुप्ता का कहना है कि दुर्घटना के बाद घटनास्थल के लिए तीन एबुंलेंस भेजी गई। जिसमें गोपेश्वर से गई एबुंलेंस महिला को लेकर आ रही थी जो खराब होने पर पीछे से भेजी गई एंबुलेंस में जिला चिकित्सालय लाई गई।