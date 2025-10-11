केदारनाथ और बदरीनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे मुकेश अंबानी, दान में दे दिए इतने करोड़ रुपये, बोले- आवश्यकता होगी तो…

जागरण संवाददाता, गोपेश्वर। उद्योगपति एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को बदरी-केदार धाम पहुंचकर भगवान बदरी विशाल और बाबा केदार के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति को दानस्वरूप 10 करोड़ रुपये का चेक भी भेंट किया। इससे पूर्व, दोनों धाम पहुंचने पर मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अंबानी का भव्य स्वागत किया और उन्हें उत्तराखंडी टोपी भेंट की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों धाम में दर्शन के बाद उद्योगपति अंबानी ने यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की। कहा कि धामी सरकार ने पड़ावों पर यात्रियों के लिए बेहतरीन व्यवस्था की है। दूसरे धार्मिक स्थलों पर ऐसी व्यवस्थाएं कम ही देखने को मिलती हैं।

वह 20 साल से बदरी-केदार दर्शन को आ रहे हैं, लेकिन जैसी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई हैं, वैसे पहले कभी देखने को नहीं मिलीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में तीर्थ यात्रियों की संख्या काफी बढ़ेगी।

अंबानी ने भरोसा दिलाया कि वह और रिलायंस फाउंडेशन जब भी आवश्यकता होगी तो उत्तराखंड के साथ खड़े मिलेंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष द्विवेदी ने बताया कि उद्योगपति अंबानी और उनके परिवार के सदस्य लंबे समय से बदरीनाथ व केदारनाथ धाम आते रहे हैं। दोनों धामों के सुंदरीकरण में अंबानी परिवार की अहम भूमिका रही है। इस परिवार की भगवान बदरी विशाल व बाबा केदार में अटूट आस्था एवं श्रद्धा है। इसलिए अंबानी हर साल यहां आते हैं।