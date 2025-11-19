Language
    चमोली में दर्दनाक हादसा: बरात का वाहन खाई में गिरा, दो की मौत और एक लापता

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:44 PM (IST)

    उत्तराखंड के चमोली जिले के उर्गम घाटी में एक दुखद हादसा हुआ। एक बरात का वाहन खाई में गिर गया, जिससे कई लोग घायल हो गए और तीन से अधिक लापता बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है।

    उर्मम घाटी में दर्दनाक हादसा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, चमोली। उत्‍तराखंड के चमोली जिले की उर्मम घाटी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बरात का वाहन खाई में गिर गया। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वाहन में पांच लोग सवार थे। दो शव मिल चुके हैं और दो घायल निकाले जा चुके हैं  

    जानकारी के मुाताबिक हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर पावर हाउस के पास टाटा सूमो खाई में गिरी। एक लापता की तलाश की जा रही है। 

    पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने कहा दो घायलों को चिकित्सालय भेजा गया, दो शव मिल चुके हैं, सर्च अभियान जारी है।

