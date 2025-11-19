चमोली में दर्दनाक हादसा: बरात का वाहन खाई में गिरा, दो की मौत और एक लापता

जागरण संवाददाता, चमोली। उत्‍तराखंड के चमोली जिले की उर्मम घाटी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बरात का वाहन खाई में गिर गया। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वाहन में पांच लोग सवार थे। दो शव मिल चुके हैं और दो घायल निकाले जा चुके हैं

जानकारी के मुाताबिक हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर पावर हाउस के पास टाटा सूमो खाई में गिरी। एक लापता की तलाश की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने कहा दो घायलों को चिकित्सालय भेजा गया, दो शव मिल चुके हैं, सर्च अभियान जारी है।

