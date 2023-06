चमोली के छिनका में भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, बद्रीनाथ राजमार्ग पर यातायात प्रभावित, सड़क पर फंसे यात्री

उत्तराखंड के चमोली जिले में छिनका के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद गुरुवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से बद्रीनाथ और हेमकुंड आने वाले यात्री सड़क पर फंसे हैं। फंसे हुए यात्रियों को तहसील चमोली द्वारा पानी नमकीन एवं बिस्किट उपलब्ध करवाया गया। सड़क खुलने तक यात्रियों को कर्णप्रयाग गौचर व पीपलकोटी में रोका गया है।

जागरण ऑनलाइन डेस्क, नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली जिले में छिनका के पास भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद गुरुवार को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाधित होने से फंसे यात्री भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से बद्रीनाथ और हेमकुंड आने वाले यात्री सड़क पर फंसे हुए हैं। फंसे हुए यात्रियों को तहसील चमोली द्वारा पानी, नमकीन एवं बिस्किट उपलब्ध करवाया गया। यातायात बहाल करने में जुटी प्रशासन अतिरिक्त सूचना अधिकारी रवींद्र सिंह नेगी ने बताया कि छिनका के पास भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया। उन्होंने कहा कि मलबा हटाने और मार्ग पर यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं। चमोली पुलिस ने बताया कि सड़क खुलने तक यात्रियों को कर्णप्रयाग, गौचर और पीपलकोटी में रोका गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) ने सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते बुधवार की रात चमोली जिले में कई जगहों पर भारी बारिश हुई।

