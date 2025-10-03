बदरीनाथ हाईवे पर अणिमठ में भू-धंसाव से यातायात बाधित हुआ जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। तीन किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लगा खासकर शादी समारोह में जा रहे लोग प्रभावित हुए। बिरही निजमुला मोटर मार्ग भी मलबा आने से बंद है। प्रशासन ने बीआरओ को मरम्मत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द यातायात सुचारू हो सके।

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अणिमठ में भू-धंसाव से क्षतिग्रस्त हिस्से में यातायात बार-बार बाधित हो रहा है। जिससे तीर्थयात्रियों के साथ आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर आए दिन जाम लग रहा है। गुरुवार को अणिमठ के पास तीन किमी से अधिक क्षेत्र में जाम लगने से सबसे ज्यादा दिक्कतें शादी समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों को हुई है।

बदरीनाथ हाईवे पर अणिमठ में भू-धंसाव के चलते क्षतिग्रस्त हिस्से में सड़क संकरी होने से जाम लग रहा है। गुरुवार को दिनभर जाम लगने से सबसे ज्यादा दिक्कतें बरातियों को हुई है। वहीं देर शाम को हाईवे के दोनों ओर तीन घंटे तक जाम लगने से वाहन कई किमी तक रेंगते-रेंगते पहुंचे। जाम लगने से सबसे ज्यादा दिक्कतें शादी ब्याह के दौरान दूल्हा व दुल्हन को हुई। जाम लगने से मध्य रात्रि तक बरात अपने-अपने प्रतिष्ठानों में पहुंचती रही।

दूसरी ओर बिरही निजमुला मोटर मार्ग काली चट्टान के पास मलबा व बोल्डर आने के चलते चौथे दिन भी मोटर मार्ग यातायात के लिए सुचारु नहीं हो पाया है। जिससे क्षेत्र के लोग मीलों पैदल चलने को विवश हो रहे हैं। बताया कि पहाड़ी से बार-बार बोल्डर व मलबा आने के चलते मोटर मार्ग को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि जेसीबी मशीन मौके पर मार्ग को खोलने के कार्य में जुटी है।

क्षतिग्रस्त हाईवे पर शीघ्र सुधारीकरण के दिए निर्देश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के अणिमठ में भू-धंसाव से क्षतिग्रस्त हिस्से में यातायात के संचालन में हो रही परेशानियों का जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे भू-धंसाव से क्षतिग्रस्त हिस्से के सुधारीकरण कार्य के लिए सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को मशीनें और मजदूरों की संख्या बढ़ाते हुए शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।