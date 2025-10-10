Badrinath: उद्योगपति मुकेश अंबानी पहुंचे बदरीनाथ धाम, की पूजा-अर्चना
उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बदरीनाथ धाम के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि इस साल बदरीनाथ और केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर और बदरीनाथ के 25 नवंबर को बंद होंगे। इस वर्ष 29 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं, जो पिछले वर्ष से अधिक है। सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए उचित व्यवस्था की है।
जागरण संवाददाता, गोपेश्वर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शुक्रवार को बदरीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा-अर्चना की।
वहीं श्री बदरीनाथ - केदारनाथ मंदिर समिति ( बीकेटीसी) अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस यात्रा वर्ष श्री बदरीनाथ व श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में तीर्थयात्रियों की संख्या लागातार बढ़ी है।
अब जबकि श्री केदारनाथ यात्रा के दो सप्ताह तथा श्री बदरीनाथ धाम यात्रा के छ: सप्ताह का समय शेष है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर तथा श्री बदरीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद हो रहे है। उन्होंने तीर्थयात्रियों से श्री बदरीनाथ तथा केदारनाथ दर्शनों हेतु आने की भी अपील की कहा कि धामों में बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है।
अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि इस यात्रा वर्ष श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ धाम में 2915989 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किये केदारनाथ धाम में इस यात्रा वर्ष अब तक 1656539 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तथा इस वर्ष अभी तक 1459 450 तीर्थयात्रियों ने श्री बदरीनाथ धाम में दर्शन कर लिए है।जो पिछले वर्ष 2024 के पूरे यात्रा काल के आंकड़ों से अधिक हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में संपूर्ण यात्रा काल में श्री बदरीनाथ में 1435341 तथा श्री केदारनाथ धाम में 1652076 तीर्थयात्रियों ने दर्शन का पुण्य अर्जित किया। कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देश में प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गये हैं। यात्रा मार्गों को सुचारू किये जाने, मौसम की स्थिति, सुरक्षा जवानों की तैनाती, भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर मलबे की सफाई, अलाव, रैनबसेरे, जनस्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है।
