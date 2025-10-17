उत्तराखंड: बदरीनाथ धाम में पहाड़ियों पर टूटा हिमखंड, मचा हड़कंप - देखें वीडियो
उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के पास पहाड़ियों पर हिमखंड टूटने से हड़कंप मच गया। हालांकि, इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। धाम में मौजूद यात्रियों ने इस नज़ारे को कैमरे में कैद किया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ताजा जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
जागरण संवाददाता, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बदरीनाथ धाम की पहाडि़यों पर हिमखंड टूटने की घटना हुई। जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान धाम के सैकड़ों यात्री मौजूद थे। लोग इस नजारे को कैमरे में कैद करते दिखाई दिए।
चमोली के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने बदरीनाथ धाम के कंचनगंगा के उपर कुबेर पर्वत पर हिमखंड टूटने की घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हिमखंड टूटना पहाड़ों में सामान्य बात है , उन्होंने कहा कि इससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। बदरीनाथ धाम की यात्रा सुचारू है तथा यात्रा को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है।
हिमखंड टूटने का बताया जा रहा है ये वीडियो।
