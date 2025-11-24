Shri Badrinath Dham: मां महालक्ष्मी को कढ़ाई प्रसाद चढ़ाकर होगी विनती, पंच पूजा का चौथा दिन

संवाद सहयोगी जागरण गोपेश्वर। श्री बदरीनाथ धाम के श्री कपाट बंद होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सोमवार को पूजा का चौथा दिन मां लक्ष्मी मंदिर में पूजा-अर्चना कर कढ़ाई प्रसाद चढ़ाया जाएगा।

बद्रीनाथ धाम में आज होगा 'कढ़ाई भोग' उत्सव

कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें माता लक्ष्मी को भगवान नारायण के साथ गर्भगृह में विराजमान होने का निमंत्रण देने के लिए भोग अर्पित किया जाता है। यह उत्सव, जिसे 'पंच पूजा' का चौथा दिन भी कहते हैं, माता लक्ष्मी को समर्पित है और इसके बाद ही मंदिर के कपाट बंद करने की अंतिम तैयारियां शुरू होती हैं।