उत्तराखंड के चमोली में महसूस हुए भूकंप के झटके, 3.4 मापी गई तीव्रता

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। चमोली जिले में भूकंप का झटका महसूस हुआ, भूकंप का केंद्र विंदू चमोली था, भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सोमवार की सांय छः बजकर 47 मिनट पर भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया, इस दौरान लोग घरों से बाहर आ गये, भूकंप की तीव्रता 3.4 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र विंदु चमोली बताया गया है, भूकंप की गहराई पांच किलोमीटर आंकी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी ने गौरव कुमार ने बताया कि भूकंप का आकलन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया है। प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई है। यह भूकंप धरातल से लगभग पांच किलोमीटर की कम गहराई पर स्थित था, जिसके कारण स्थानीय क्षेत्र में हल्के झटके महसूस किए गए। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने आम जनता से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं का पालन करें। वर्तमान में किसी प्रकार की क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

इस माह आए भूकंप के दो झटके इसी अक्टूबर माह में भूकंप के दो झटके महसूस किए जा चुके हैं। बीते 2 अक्टूबर को पुरोला तहसील के गुंदियाटगांव और महर गांव क्षेत्र में भी रिक्टर पैमाने पर 2.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र गुंदियाटगांव और डोखरीयानी के बीच स्यालुका में जमीन से 5 किमी नीचे था।