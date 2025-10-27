उत्तराखंड के चमोली में महसूस हुए भूकंप के झटके, 3.4 मापी गई तीव्रता
उत्तराखंड के चमोली जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र चमोली में ही था। सुबह लगभग 6:57 बजे आए इस भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई, हालांकि जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
संवाद सहयोगी, गोपेश्वर। चमोली जिले में भूकंप का झटका महसूस हुआ, भूकंप का केंद्र विंदू चमोली था, भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सोमवार की सांय छः बजकर 47 मिनट पर भूकंप का हल्का झटका महसूस किया गया, इस दौरान लोग घरों से बाहर आ गये, भूकंप की तीव्रता 3.4 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र विंदु चमोली बताया गया है, भूकंप की गहराई पांच किलोमीटर आंकी गई है।
जिलाधिकारी ने गौरव कुमार ने बताया कि भूकंप का आकलन राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया है। प्रारम्भिक रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई है।
यह भूकंप धरातल से लगभग पांच किलोमीटर की कम गहराई पर स्थित था, जिसके कारण स्थानीय क्षेत्र में हल्के झटके महसूस किए गए।
जिलाधिकारी गौरव कुमार ने आम जनता से अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं का पालन करें। वर्तमान में किसी प्रकार की क्षति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
इस माह आए भूकंप के दो झटके
इसी अक्टूबर माह में भूकंप के दो झटके महसूस किए जा चुके हैं। बीते 2 अक्टूबर को पुरोला तहसील के गुंदियाटगांव और महर गांव क्षेत्र में भी रिक्टर पैमाने पर 2.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र गुंदियाटगांव और डोखरीयानी के बीच स्यालुका में जमीन से 5 किमी नीचे था।
वहीं, बीते 14 अक्टूबर को उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित मोरी आराकोट क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए, जिसकी तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। इससे पहले जनवरी माह में भी भूकंप के आठ झटके महसूस हुए थे। हालांकि भूकंप के झटकों से कहीं किसी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है।
