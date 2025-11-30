Language
    उत्तराखंड के चमोली में भूकंप, 3.7 मापी गई तीव्रता

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 11:34 AM (IST)

    उत्तराखंड के चमोली जिले में आज सुबह 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल, किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है और प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है।

    भूंकप की तीव्रता 3.7 मापी गई। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, चमोली। उत्‍तराखंड के चमोली जिले में रविवार की सुबह भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूंकप की तीव्रता 3.7 मापी गई। फ‍िलहाल कहीं किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

    चमोली के नारायणबगड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर दौड़ पड़े। भूकंप के झटके 10 बजकर 27 मिनट पर, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली और देवाल में महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है।

    आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी के अनुसार भूकंप का केंद्र चमोली के आसपास बताया जा रहा है। कहीं से किसी नुकसान की सूचना नहीं है। 

