उत्तराखंड के चमोली में भूकंप, 3.7 मापी गई तीव्रता

चमोली के नारायणबगड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर दौड़ पड़े। भूकंप के झटके 10 बजकर 27 मिनट पर, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली और देवाल में महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है।

जागरण संवाददाता, चमोली। उत्‍तराखंड के चमोली जिले में रविवार की सुबह भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूंकप की तीव्रता 3.7 मापी गई। फ‍िलहाल कहीं किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी के अनुसार भूकंप का केंद्र चमोली के आसपास बताया जा रहा है। कहीं से किसी नुकसान की सूचना नहीं है।

