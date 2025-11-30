उत्तराखंड के चमोली में भूकंप, 3.7 मापी गई तीव्रता
उत्तराखंड के चमोली जिले में आज सुबह 3.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल, किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है और प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है।
जागरण संवाददाता, चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार की सुबह भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूंकप की तीव्रता 3.7 मापी गई। फिलहाल कहीं किसी नुकसान की सूचना नहीं है।
चमोली के नारायणबगड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर दौड़ पड़े। भूकंप के झटके 10 बजकर 27 मिनट पर, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली और देवाल में महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है।
आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी के अनुसार भूकंप का केंद्र चमोली के आसपास बताया जा रहा है। कहीं से किसी नुकसान की सूचना नहीं है।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।