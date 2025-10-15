संवाद सहयोगी जागरण, गोपेश्वर। चमोली के जिलाधिकारी डॉ संदीप तिवारी के स्थानांतरण की सूचना के बाद दिनभर उनके कार्यालय व निवास में उन्हें मिलकर स्थानांतरण पर आश्चर्य जताते रहे। सभी लोग भावुक नजर आए। जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन मानस जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर घंटों उनका इंतजार किया। नागरिकों के कार्यालय में होने की सूचना के बाद जिलाधिकारी घर से कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी ने सबको अपनी पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए स्थानांतरण के साथ नई जिम्मेदारी पर सहयोग मांगा। नागरिकों ने उन्हें विदाई देते हुए कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों को याद किया।

जिलाधिकारी संदीप तिवारी का निदेशक समाज कल्याण के पद पर स्थानांतरण होने के बाद जिला कार्यालय में राजस्व विभाग सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सीमांत जनपद चमोली में 13 माह तक अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी। उन्होंने सात सितंबर 2024 को जनपद चमोली के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।