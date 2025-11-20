चमोली: टाटा सूमो दुर्घटना में मृतकों की संख्या तीन हुई, उर्गम में खाई में गिरा था बरात का वाहन

जागरण संवाददाता, चमोली। बुधवार को टाटा सूमो दुर्घटना में एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या तीन हो गई है। बता दें कि चमोली जिले की उर्गम घाटी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बरात का वाहन खाई में गिर गया।

नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।