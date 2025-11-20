Language
    चमोली: टाटा सूमो दुर्घटना में मृतकों की संख्या तीन हुई, उर्गम में खाई में गिरा था बरात का वाहन

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:17 PM (IST)

    चमोली में एक टाटा सूमो दुर्घटना में एक और घायल व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या तीन हो गई है। यह दुखद घटना उर्गम घाटी में हुई, जहाँ बारात का एक वाहन खाई में गिर गया था। ताज़ा जानकारी के लिए जागरण के साथ बने रहें।

    हादसे में मृतकों की संख्या तीन हो गई है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, चमोली। बुधवार को टाटा सूमो दुर्घटना में एक घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद हादसे में मृतकों की संख्या तीन हो गई है। बता दें कि चमोली जिले की उर्गम घाटी में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां बरात का वाहन खाई में गिर गया।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।