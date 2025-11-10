भराड़ीसैंण में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे CM धामी, राज्य आंदोलनकारियों को किया सम्मानित

जागरण संवाददाता, चमोली। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 'रजत जयंती' के गौरवशाली अवसर पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित भव्य कार्यक्रम में भाग लिया।

मुख्यमंत्री धामी के आगमन पर बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया।

रजत जयंती समारोह के तहत मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सामूहिक संकल्प और उत्साह का प्रतीक है।